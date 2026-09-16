Estilo de Vida Da contagem das horas à decoração: a fascinante trajetória da ampulheta A ampulheta é um instrumento de medição do tempo que utiliza areia ou outro material fino para marcar intervalos. Embora mecanismos semelhantes sejam associados a períodos antigos, a origem exata da ampulheta permanece incerta, sem consenso sobre quando e onde ela surgiu. Por Flipar

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