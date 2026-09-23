Galeria Própolis: produto ganhou fama como aliado da saúde e da imunidade O própolis é conhecido por aliviar a dor de garganta, mas seus benefícios vão além disso. Afinal, ele tem propriedades antimicrobianas, antivirais, antifúngicas e anti-inflamatórias, que ajudam a combater infecções e fortalecem o sistema imunológico. Trata-se de uma substância natural produzida pelas abelhas a partir da seiva das árvores, combinada com outros compostos, que origina uma resina marrom e pegajosa. Essa substância serve para vedar, proteger e higienizar a colmeia, além de impedir a Por Flipar

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