Galeria Castelos da Europa atraem turistas com história e arquitetura Os castelos europeus guardam séculos de história e atraem visitantes com suas torres, muralhas e salões. Alguns viraram museus; outros ainda são residências reais, como o Castelo de Windsor, na Inglaterra. Há castelos em regiões remotas e no centro de capitais, como o de Edimburgo, na Escócia. Veja alguns castelos que impressionam. Por Flipar

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