Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos

Aos 17 anos, Paulinho foi até uma produtora para participar do teste do piloto de 'Sandy e Junior', sem saber exatamente do que se tratava o projeto. O local recebeu cerca de 300 candidatos, e um produtor que já o conhecia de trabalhos anteriores pediu que ele aguardasse até conversar com o diretor Paulo Trevisan, idealizador do programa.
O personagem do teste era Gustavo, um estudante que trabalhava como locutor de rádio. Para construir a cena, Paulinho recorreu à lembrança de 'Bom Dia, Vietnã', filme em que Robin Williams interpreta um locutor, e decidiu improvisar a atuação. Ele subiu em uma cadeira e leu o texto aos gritos. No dia seguinte, enquanto participava de um desfile do Morumbi Fashion, recebeu a notícia de que havia sido aprovado para o piloto.
As gravações do piloto duraram poucos dias e, depois disso, cada ator seguiu seu caminho, sem qualquer garantia de que a produção seria comprada por uma emissora. A confirmação da compra pela TV Globo chegou nove meses mais tarde, acompanhada da exigência de novos testes. Segundo o ator, cerca de 85% dos atores que participaram do piloto foram mantidos, e a série estreou em um programa especial de fim de ano em 1998.
Depois de 'Sandy e Junior', Paulinho passou a interpretar personagens com características semelhantes, muitos deles como par romântico. Com o tempo, porém, buscou papéis diferentes para ampliar seu repertório e mostrar outras possibilidades como ator. Um deles foi o gago Cristiano, de 'Morde e Assopra', personagem frágil e cômico que considera um momento importante na mudança de rumo de sua carreira
Nascido em 3 de janeiro de 1979, em Santos, no litoral de São Paulo, Paulinho se mudou ainda jovem para a capital paulista. Lá, trabalhou como modelo durante três anos e, em 1997, começou a fazer campanhas publicitárias para grandes marcas, experiência que o aproximou do audiovisual e o levou a frequentar a oficina de atores da Globo.
Na televisão, atuou em novelas como 'Agora É Que São Elas', seu primeiro trabalho como protagonista, 'Celebridade', 'Três Irmãs', 'A Lua Me Disse', 'Paraíso Tropical', 'Pega Pega', 'O Sétimo Guardião' e 'Império'. O ator também trabalhou como repórter do 'Vídeo Show' durante dois anos.
No cinema, Paulinho participou de produções como 'Carga Máxima', 'Talvez uma História de Amor' e 'Chega de Saudade', filme que recebeu três troféus Candango no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro de 2007. O ator também foi premiado com o Kikito de Melhor Ator no Festival de Gramado por sua atuação em 'Como Nossos Pais'.