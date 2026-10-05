Celebridades e TV Paulinho Vilhena relembra primeiro teste para a TV e volta às novelas após oito anos Depois de oito anos longe da televisão, Paulinho Vilhena voltou às novelas para interpretar o cardiologista Ricardo em 'Por Você', novela das 19h da TV Globo. Em entrevista exclusiva à Gazeta de São Paulo, publicada em 29 de setembro de 2026, o ator relembrou os bastidores do primeiro teste que fez para a televisão e contou como conseguiu o papel que abriu as portas para sua carreira na dramaturgia. Por Flipar

Divulgação TV Globo / Manoella Mello