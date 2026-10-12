Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos revela passado surpreendente da Antártica

Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. carne de caranguejo é rica em proteínas de alto valor biológico e apresenta baixo teor de gordura. Também fornece vitamina B12 e minerais como zinco, selênio, cobre e fósforo, importantes para o funcionamento do sistema nervoso, a imunidade e a manutenção dos ossos.