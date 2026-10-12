Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos revela passado surpreendente da Antártica

O animal identificado, Sabellidromites santamarta, pertence à família Dynomenidae, considerada relicta, pois já foi muito mais diversificada no passado. O paleontólogo Daniel Lima, da Universidade Regional do Cariri, divulgou na ocasião da descoberta, em agosto de 2025, que restam apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis, em áreas restritas do planeta.
Há 85 milhões de anos, durante o período Cretáceo, a Antártica era muito diferente da paisagem congelada atual. O clima era mais quente, havia florestas e os mares abrigavam uma grande diversidade de animais. A presença do caranguejo fossilizado ajuda a compreender a vida marinha que existia na região naquela época.
Os ancestrais dos caranguejos modernos surgiram há mais de 150 milhões de anos, durante o período Jurássico. Ao longo da evolução, esses crustáceos desenvolveram diferentes formatos de carapaça, patas e pinças, adaptando-se a ambientes marinhos, costeiros e terrestres.
Embora tenham origem marinha, diferentes grupos de caranguejos passaram a ocupar manguezais, rios, praias e até florestas tropicais. Algumas espécies conseguem permanecer longos períodos fora da água, desde que mantenham condições adequadas de umidade para respirar.
Os caranguejos desempenham funções essenciais nos ecossistemas. Muitas espécies se alimentam de restos orgânicos, ajudando na reciclagem de nutrientes. Ao escavar tocas, também movimentam o sedimento e favorecem a circulação de água e oxigênio no solo.
Além de consumirem pequenos animais, algas e matéria orgânica, os caranguejos servem de alimento para peixes, aves, polvos e outros predadores. Sua presença contribui para o equilíbrio das cadeias alimentares, especialmente em manguezais e regiões costeiras.
Consumidos há milhares de anos, os caranguejos fazem parte da culinária de diferentes países. No Brasil, aparecem em pratos tradicionais do Nordeste, enquanto na Ásia são preparados com molhos e especiarias. Sua pesca e comercialização também representam uma importante fonte de renda para comunidades costeiras.
Eles podem ser preparados de diversas formas, como em ensopados, caldos e casquinhas. carne de caranguejo é rica em proteínas de alto valor biológico e apresenta baixo teor de gordura. Também fornece vitamina B12 e minerais como zinco, selênio, cobre e fósforo, importantes para o funcionamento do sistema nervoso, a imunidade e a manutenção dos ossos.