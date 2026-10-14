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Tobey Maguire oficializa casamento da própria ex-mulher menos de três semanas após divórcio

O ator Tobey Maguire, que ficou conhecido por interpretar o Homem-Aranha nos filmes de Sam Raimi, chamou atenção na internet por uma atitude pouco comum de se ver: ele celebrou o casamento da própria ex-esposa, Jennifer Meyer, com o empresário Geoffrey Ogunlesi, em 10 de outubro, no Havaí.

Por Flipar
Reprodução/Page Six/X/@Sevenhappy007

O mais curioso é que a cerimônia ocorreu menos de três semanas após a conclusão oficial do divórcio do antigo casal, que anunciou a separação em 2016, depois de nove anos de casamento. Maguire e Meyer têm dois filhos juntos, Ruby e Otis, que compareceram à celebração, assim como a filha mais nova da designer com o atual marido.

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Entre os convidados ilustres estavam o ator Leonardo DiCaprio, o CEO da Amazon Jeff Bezos, e a atriz Courteney Cox, a Monica de 'Friends'. Jennifer já declarou publicamente que mantém uma relação amigável com Maguire, especialmente na criação dos filhos, e que o ator também se dá bem com Geoffrey.

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Depois, Maguire participou de diversos filmes como 'A Vida em Preto e Branco', de 1998, 'Regras da vida', de 1999, e 'Garotos Incríveis', de 2000, trabalhos que ampliaram seu reconhecimento em Hollywood. O grande salto profissional ocorreu em 2002, quando protagonizou 'Homem-Aranha', dirigido por Sam Raimi.

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Em 2013, viveu Nick Carraway em 'O Grande Gatsby', adaptação do clássico literário estrelada por Leonardo DiCaprio. Também assumiu o papel do enxadrista Bobby Fischer em 'O Dono do Jogo', de 2014, além de atuar como produtor em diversos projetos.

Divulgação/Warner Bros.

Em 2021, 14 anos após sua última aparição na pele do principal herói da Marvel, Maguire voltou a viver o personagem em 'Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa', ao lado de Andrew Garfield e Tom Holland. A participação emocionou fãs de diferentes gerações.

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