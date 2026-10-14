Além de Orlando, Brasil pode ganhar parque temático da Mattel, dona da Barbie e Hot Wheels

A Mattel é uma das maiores fabricantes de brinquedos do mundo, reconhecida por criar produtos que atravessam gerações e conquistam crianças e adultos. Fundada em 1945, na Califórnia, nos Estados Unidos, a empresa surgiu por iniciativa de Harold Matson e Elliot Handler, ao lado de Ruth Handler, esposa de Elliot, que teve papel fundamental no desenvolvimento de marcas icônicas.
Inicialmente, o negócio produzia artigos como porta-retratos e brinquedos feitos com sobras de materiais. Com o tempo, a companhia direcionou suas atividades para o mercado infantil e ampliou sua presença internacional. Um de seus maiores sucessos surgiu em 1959, com o lançamento da Barbie, boneca criada por Ruth Handler.
Outro produto de destaque é a Hot Wheels, linha de carrinhos lançada em 1968, que conquistou colecionadores e entusiastas do automobilismo. A Mattel também se tornou responsável por marcas como Fisher-Price, voltada principalmente para bebês e crianças pequenas, e Matchbox, famosa por seus veículos em miniatura.
A empresa também possui a American Girl, a Polly Pocket, a Monster High, a MEGA e o jogo de cartas UNO, além de produtos licenciados de franquias famosas do cinema e da televisão. Ao longo das décadas, a companhia expandiu suas atividades para além dos brinquedos e passou a investir em filmes, séries e jogos digitais.
Um dos marcos dessa estratégia foi o lançamento do filme 'Barbie', de 2023, que alcançou enorme repercussão mundial e ampliou o interesse pela marca. Com sede em El Segundo, na Califórnia, a companhia completou 80 anos de história em 2025 e continua a investir na renovação de suas marcas tradicionais.