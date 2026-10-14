Galeria Além de Orlando, Brasil pode ganhar parque temático da Mattel, dona da Barbie e Hot Wheels O empreendimento terá aproximadamente 9,3 mil metros quadrados e contará com estruturas de cobertura retrátil para funcionar durante todo o ano, além de atrações destinadas a visitantes de diferentes idades. O complexo oferecerá experiências interativas, opções de alimentação e bebidas relacionadas a marcas da companhia como Fisher-Price e Uno. Por Flipar

Divulgação/Mattel