Entretenimento Professores que brilham nas telonas: filmes em que os mestres são protagonistas de histórias marcantes O cinema é uma poderosa ferramenta de comunicação e frequentemente dá destaque a diferentes profissões. Entre elas, a dos professores, que protagonizam histórias emocionantes, inspiradoras e inesquecíveis. Relembre filmes em que educadores ganharam as telas e se tornaram personagens marcantes da história do cinema. Por Flipar

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