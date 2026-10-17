Galeria Pesquisa na Espanha mostra como pequenas mudanças podem aliviar o calor para pedestres Uma iniciativa inovadora da Universidade de Barcelona, na Espanha, mobilizou centenas de moradores para compreender como o calor afeta a população no nível das ruas, onde as pessoas caminham, aguardam o transporte público e realizam atividades do dia a dia. Durante o verão de 2024, 481 voluntários participaram de 52 caminhadas térmicas em trajetos percorridos normalmente por pedestres. Equipados com sensores, os participantes registraram a temperatura ao longo do percurso e também relataram com Por Flipar

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