Estúdios da Warner Bros. na Inglaterra ampliam faturamento em 2025

Segundo a Variety, o crescimento está diretamente relacionado ao tour dedicado a “Harry Potter”, uma das principais atrações do complexo, e ao aumento das produções realizadas no local. Anunciada em setembro de 2023, a ampliação prevê a construção de dez novos estúdios e a adição de cerca de 37 mil metros quadrados de espaço, o que elevará a capacidade do complexo em mais de 50%.
Com a conclusão das obras, previstas para 2027, o número de estúdios passará de 19 para 29, enquanto a área total de produção aumentará de aproximadamente 106 mil para 165 mil metros quadrados. Todas as instalações também poderão ser alugadas por produções externas, e não apenas por projetos da própria companhia. Segundo a estimativa da empresa, a expansão deverá gerar 4 mil empregos diretos e indiretos no Reino Unido.
O crescimento do complexo ocorre em meio à mudança de controle da Warner Bros. Discovery, adquirida pela Paramount em uma operação de 110 bilhões de dólares concluída em 6 de outubro de 2026. A nova companhia, chamada Skydance, assumiu o compromisso de lançar, ao menos, 30 filmes por ano.
O Warner Bros. Studios Leavesden começou como um aeródromo e uma fábrica de aviões construídos em 1939, durante a Segunda Guerra Mundial. Após passar pelas mãos de diferentes proprietários, entre eles a Rolls-Royce, o terreno foi vendido no início da década de 1990. O primeiro filme rodado no local foi “GoldenEye”.
Em 2000, a Warner Bros. alugou o espaço por dez anos para produzir os oito filmes da franquia “Harry Potter”. A empresa comprou o estúdio em 2010 e investiu mais de 100 milhões de libras em sua estrutura, e se tornou a primeira grande produtora de Hollywood a possuir um estúdio próprio fora dos Estados Unidos. Após a reforma, o complexo foi reinaugurado em 2012, mesmo ano em que abriu ao público o tour dedicado à saga.
O “Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter” está localizado ao lado dos estúdios que serviram de cenário para os oito filmes da franquia. A atração ocupa dois estúdios e uma área externa, e a visita, feita a pé, dura cerca de três horas. Ao longo do percurso, o público pode conhecer dezenas de cenários originais, além de centenas de figurinos e objetos utilizados nas produções.
Entre os espaços disponíveis estão o Salão Principal, a Floresta Proibida, o Beco Diagonal, o escritório de Dumbledore, o salão comunal da Grifinória e a cabana de Hagrid. A atração também abriga uma maquete do castelo de Hogwarts na escala 1:24. Com capacidade para receber até 6 mil visitantes por dia, o tour funciona com ingressos de horário marcado, que devem ser comprados com antecedência, já que não há venda de entradas na porta.