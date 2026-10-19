Galeria Bhangarh: fortaleza indiana ficou famosa pelas histórias sobrenaturais O histórico Forte Bhangarh, na região de Rajasthan, na Índia, é cercado de mistérios e carrega uma reputação que ultrapassa séculos de lendas, histórias sobrenaturais e relatos populares sobre fenômenos inexplicáveis. As ruínas ficam aos pés da cadeia montanhosa de Aravali, mais especificamente na fronteira da Reserva de Tigres de Sariska, no distrito de Alwar, uma região cercada por vegetação seca, colinas rochosas e pequenas aldeias rurais. Veja curiosidades sobre o lugar! Por Flipar

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