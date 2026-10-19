Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarca

Nyhavn, cujo nome significa 'Porto Novo', foi construído entre 1671 e 1673, durante o reinado de Cristiano V. O objetivo era facilitar o transporte de mercadorias, permitindo que embarcações comerciais chegassem diretamente ao centro de Copenhague.
A escavação do canal contou com o trabalho de soldados dinamarqueses e prisioneiros de guerra suecos. A obra transformou a região em um importante centro de comércio marítimo, movimentado por navios que transportavam mercadorias de diferentes lugares.
As fachadas pintadas em tons de amarelo, vermelho, azul e laranja são a principal marca de Nyhavn. Muitas construções remontam aos séculos XVII e XVIII. A mais antiga ainda preservada fica no número 9 e foi erguida em 1681.
O escritor dinamarquês Hans Christian Andersen, autor de clássicos como 'A Pequena Sereia' e 'O Patinho Feio', morou em três imóveis de Nyhavn. Foi na casa de número 20 que escreveu alguns de seus primeiros contos de fadas, publicados em 1835.
Durante muito tempo, Nyhavn foi conhecido pelas tavernas frequentadas por marinheiros, hospedarias e estabelecimentos de prostituição. Com o declínio das atividades portuárias no século XX, a região passou por transformações e ganhou uma nova vocação turística.
Atualmente, o canal abriga embarcações históricas de madeira que ajudam a preservar a memória marítima da cidade. Também é ponto de partida de passeios de barco que percorrem outros canais e permitem observar monumentos famosos da capital dinamarquesa.
No verão, as mesas ao ar livre ficam movimentadas, enquanto moradores e turistas aproveitam os dias ensolarados. No inverno, especialmente durante o Natal, luzes, barracas e bebidas quentes transformam Nyhavn em um cenário acolhedor e festivo.