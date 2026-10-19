Estilo de Vida Nyhavn: o charmoso canal de casas coloridas que virou cartão-postal da Dinamarca Localizado em Copenhague, capital da Dinamarca, o canal de Nyhavn é um dos cenários mais fotografados do país. Suas construções coloridas, embarcações históricas e restaurantes à beira da água formam uma paisagem encantadora, que atrai visitantes de todo o mundo. Por Flipar

JD Lasica wikimedia commons