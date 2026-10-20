Galeria Quadros de Renoir avaliados em mais de R$ 20 milhões são recuperados após roubo na França A investigação sobre o roubo de duas pinturas de Pierre-Auguste Renoir, avaliadas em cerca de € 4,2 milhões (aproximadamente R$ 23 milhões), levou a polícia francesa a antecipar a prisão dos suspeitos após um deles visitar outro museu. As obras tinham sido furtadas do museu dedicado ao artista em Cagnes-sur-Mer, no sudeste da França. Por Flipar

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