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Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand International

A tanzaniana Jihan Dimack conquistou um feito inédito em sua trajetória e na história de seu país ao vencer o Miss Grand International 2026, realizado no dia 10 de outubro, em Bangkok, na Tailândia. Aos 30 anos, ela superou outras 76 concorrentes e se tornou a primeira representante africana a receber a coroa do concurso, que chegou à sua 14ª edição.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

O pódio teve a equatoriana Shyare Andrade na segunda colocação e a holandesa Beau Megan Goos em terceiro lugar. A guatemalteca Ximena Carrillo terminou em quarto, enquanto a vietnamita Emoura Pham ficou com a quinta posição.

Reprodução/GrandTV

Representante brasileira, a paranaense Paula Assunção (foto), de 33 anos, não avançou para a semifinal, que reuniu as 25 candidatas mais bem classificadas. A edição também marcou a despedida da filipina Emma Tiglao, vencedora de 2025, responsável por entregar a faixa à sucessora.

Divulgação/LV Assessoria

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