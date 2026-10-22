Celebridades e TV Jihan Dimack: tanzaniana faz história ao se tornar a 1ª africana a vencer o Miss Grand International A tanzaniana Jihan Dimack conquistou um feito inédito em sua trajetória e na história de seu país ao vencer o Miss Grand International 2026, realizado no dia 10 de outubro, em Bangkok, na Tailândia. Aos 30 anos, ela superou outras 76 concorrentes e se tornou a primeira representante africana a receber a coroa do concurso, que chegou à sua 14ª edição. Por Flipar

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