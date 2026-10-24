Da China para o mundo: conheça a história do chá, os segredos do preparo e as variedades mais apreciadas

Originário da China, onde seu consumo remonta a milhares de anos, o chá se espalhou pelo mundo por meio das rotas comerciais. Atualmente, é uma das bebidas mais consumidas do planeta. Conheça dicas para preparar um bom chá e descubra alguns dos tipos mais apreciados.
Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros 'segredos'. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada.
A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas em um bule previamente escaldado para infusão (com a tampa bem colocada) durante no máximo 5 minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes.
Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo, Erva-Doce (foto).
Espinheira-santa: Tradicionalmente utilizada para desconfortos estomacais, embora ainda faltem estudos clínicos robustos que confirmem seus benefícios.
Cavalinha: Conhecida por seu efeito diurético, pode ajudar a aumentar a eliminação de líquidos pela urina. É tradicionalmente utilizada para aliviar a retenção leve de líquidos, embora as evidências científicas sejam limitadas. Seu uso exige cautela, especialmente por pessoas com problemas renais ou cardíacos.
Chá preto: Rico em polifenóis com ação antioxidante, ajuda a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a atenção, a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode provocar insônia e agitação.
Earl Grey: Preparado tradicionalmente com chá preto aromatizado com bergamota, contém antioxidantes e cafeína, que podem favorecer a atenção e a disposição. Destaca-se pelo aroma cítrico e sabor marcante. O consumo excessivo pode causar insônia e agitação.
Carqueja: Tradicionalmente utilizada para aliviar a má digestão, gases e desconfortos estomacais. Contém compostos com atividade antioxidante, mas seus benefícios ainda carecem de comprovação clínica. Deve ser evitada durante a gravidez e usada com cautela por pessoas com pressão baixa.
Chá verde: Rico em catequinas, compostos com ação antioxidante que ajudam a proteger as células contra danos oxidativos. Contém cafeína, que pode melhorar temporariamente a concentração e a disposição. Seu consumo excessivo pode causar insônia e irritação no estômago.
Hibisco: Rico em antocianinas e outros compostos antioxidantes, pode contribuir para uma pequena redução da pressão arterial, segundo estudos. Também apresenta leve efeito diurético. Pessoas com pressão baixa ou que utilizam medicamentos anti-hipertensivos devem consumir com cautela.
Gestantes devem consumir chás apenas com orientação médica, pois algumas plantas podem oferecer riscos à gravidez. Além disso, certas substâncias presentes nas infusões podem interagir com medicamentos, reduzindo ou intensificando seus efeitos e comprometendo o tratamento.