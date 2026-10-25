Gastronomia Frutas ricas em fibras: opções naturais que ajudam a saciar na dieta As frutas são grandes aliadas da nossa saúde. Além de pouco calóricas, ajudam no controle do peso e fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes — e ainda são uma opção prática para enganar a fome ao longo do dia. Por Flipar

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