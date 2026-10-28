Galeria Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favorita Quando normalmente o segredo para a longevidade está atrelado a uma dieta saudável, um britânico veterano da Segunda Guerra Mundial, que chegou aos 107 anos em 2026, colocou essa ideia em xeque. Em uma entrevista dada à BBC, o homem mais velho do País de Gales revelou que peixe com batatas fritas (o popular 'fish and chips') é a sua refeição favorita. Por Flipar

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