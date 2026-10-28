Veterano da Segunda Guerra Mundial que completou 107 anos surpreende ao revelar sua refeição favorita

O britânico revelou que sua história começou em circunstâncias difíceis, pois ele cresceu em uma família com poucos recursos financeiros. “Não tínhamos comida, não tínhamos dinheiro”, relembrou. Décadas depois, sua trajetória passou pelos campos da Segunda Guerra Mundial, quando serviu no Regimento Real de Fuzileiros Galeses e na Polícia Militar.
Apesar da associação feita por Filer entre sua alimentação e a longevidade, não há evidências de que o consumo de peixe com batatas fritas explique, por si só, uma vida tão longa. A idade alcançada depende de diversos fatores, como genética, condições sociais, ambiente e hábitos pessoais.
O peixe pode fornecer proteínas e nutrientes importantes, enquanto as batatas fritas, mais calóricas, costumam apresentar maior densidade energética por causa do óleo usado no preparo. O prato, conhecido como 'fish and chips', é um dos mais tradicionais do Reino Unido.