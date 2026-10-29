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HBO anuncia atores que viverão os pais de Harry Potter e irmão de Rony; veja!

Uma das maiores sagas da cultura pop está ganhando caras novas para sua adaptação televisiva. No dia 27 de outubro, a HBO revelou novos nomes do elenco da série 'Harry Potter': Jasper Talbot e Hannah Chinn interpretarão Tiago e Lílian Potter, pais do bruxo protagonista.

Por Flipar
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Outra novidade é a escalação de Harry Gilby, conhecido por interpretar o jovem J.R.R. Tolkien no filme biográfico sobre o criador de 'O Senhor dos Anéis'. Na série, ele dará vida a Carlinhos Weasley, irmão mais velho de Rony e Gina.

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O anúncio levanta a possibilidade de que esses personagens apareçam apenas a partir da segunda temporada, já que as filmagens do segundo ano da produção começaram antes mesmo da estreia da primeira parte. A previsão é que os novos episódios cheguem em 2027.

Divulgação/HBO Max

A adaptação de 'Harry Potter' tem lançamento programado na plataforma HBO Max para o Natal de 2026, com oito episódios em sua temporada de estreia. As gravações foram iniciadas no verão do hemisfério norte, e a produção promete apresentar acontecimentos que vão além da perspectiva do protagonista.

Divulgação/HBO Max

Inspirada na famosa saga literária de J.K. Rowling, a série terá Francesca Gardiner como roteirista e produtora executiva, cargo que também será ocupado pela própria criadora. Mark Mylod também integra a equipe de produção executiva e ficará responsável pela direção de vários episódios.

Divulgação/HBO Max

Em agosto, os novos brasões das casas de Hogwarts apresentados pela HBO não agradaram boa parte dos fãs da saga. A revelação ocorreu durante o evento mundial 'Back to Hogwarts' ('De Volta a Hogwarts') e mostrou novas versões dos símbolos de Grifinória, Sonserina, Lufa-Lufa e Corvinal.

Reprodução/YouTube

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