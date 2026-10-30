Celebridades e TV Daniel Radcliffe revela como lidava com dificuldades de Michael Gambon para decorar falas em ‘Harry Potter’ No trecho em questão, Radcliffe conta que passou a ajudar depois que surgiram os primeiros sinais de demência no veterano. Em seis filmes da saga, Gambon interpretou Alvo Dumbledore, diretor da escola de magia de Hogwarts. Ele assumiu o personagem após a morte de Richard Harris, responsável pelo papel nos dois primeiros longas. Por Flipar

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