Estilo de Vida

Pantufas: conforto, proteção e aconchego que exigem atenção na escolha do modelo

As pantufas são feitas para uso doméstico, associadas principalmente ao conforto e à proteção dos pés dentro de casa. Embora seja difícil apontar exatamente quem as criou, registros indicam que modelos semelhantes já eram utilizados há séculos em diferentes regiões da Europa e da Ásia, especialmente entre os séculos XV e XVII.

Por Flipar
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Ao longo do tempo, as pantufas passaram por diversas transformações. Inicialmente confeccionadas de forma artesanal, muitas vezes com tecidos nobres destinados às classes mais altas, elas se popularizaram com a produção industrial e se tornaram acessíveis para diferentes públicos e faixas de renda.

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Os materiais utilizados variam bastante. Existem modelos feitos de algodão, lã, feltro, pelúcia, poliéster, espuma e até couro. As solas podem ser de tecido reforçado, borracha ou materiais antiderrapantes, dependendo da finalidade e do nível de proteção desejado.

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Entre as principais vantagens das pantufas está a sensação de conforto térmico, especialmente em períodos mais frios. Elas também ajudam a reduzir o contato direto dos pés com pisos gelados, oferecem maior aconchego durante o descanso e contribuem para manter a limpeza dos ambientes internos.

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Outro ponto positivo é a variedade de modelos disponíveis. Há opções abertas, fechadas, anatômicas, com espuma de memória e até versões inspiradas em personagens e animais. Essa diversidade permite que cada pessoa encontre um modelo adequado às suas preferências e necessidades. Há, ainda, pantufas para crianças, com modelos delicados e divertidos.

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Por outro lado, as pantufas também apresentam algumas limitações. Muitos modelos não oferecem o mesmo suporte de um calçado convencional e podem desgastar-se rapidamente quando usados em áreas externas. Além disso, versões muito fechadas podem acumular calor e umidade, exigindo limpeza e ventilação adequadas para preservar o conforto e a durabilidade.

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Embora sejam confortáveis, algumas pantufas podem aumentar o risco de escorregões em idosos, especialmente quando possuem sola lisa ou ajuste inadequado. Modelos com sola antiderrapante, calcanhar fechado e boa fixação tendem a ser mais seguros. A escolha correta ajuda a reduzir o risco de quedas dentro de casa.

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