Estilo de Vida Para além do café: cafeterias belas e charmosas ao redor do mundo Lani Kingston, especialista em café, apontou cafeterias especiais no livro “Designing Coffee”, que valoriza espaços fotogênicos e criativos ao redor do mundo. De acordo com a obra, as cafeterias citadas, além de apresentarem uma boa bebida, têm uma estética bem cuidada, algo indispensável para um café. Por Flipar

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