Queima da largada

O general Olímpio Mourão Filho mandou às ruas, em direção ao estado da Guanabara, 6 mil homens com a missão de destituir Jango do poder. Ele antecipou os planos dos militares que articulavam destituir o presidente em uma semana. A operação contou com o apoio dos Estados Unidos, que temia que países da América do Sul se alinhassem aos comunistas, inimigos dos norte-americanos. Eles mandaram uma esquadra para o Brasil para caso fosse preciso pressionar Jango a sair do poder