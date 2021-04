Youtuber Luis Mariz, ex de ViihTube, é acusado de zoofilia após vídeo viralizar

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Nesta quarta-feira (28/4), o youtuber Luis Mariz, ex-namorado de ViihTube, do BBB21, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter. O influenciador foi criticado após ter viralizado um vídeo em que ele supostamente simula um ato sexual com um gato.

Segundo alguns internautas, trata-se de um vídeo antigo, mas isto não impediu que Mariz fosse criticado por causa de sua influência sobre os fãs, majoritariamente adolescentes. O modelo ainda não se manifestou oficialmente sobre as acusações e seu perfil do Twitter está privado.

No início deste mês, o youtuber lançou o videoclipe Bem devagarin com a produtora de funk KondZilla, a segunda música da sua carreira. A primeira, também fruto da mesma parceira, foi a música Chora bebê.

No Twitter o assunto foi comentado pelo deputado estadual Bruno Lima (PSL-SP), que disse: “Pessoal, sobre o caso do Luis Mariz, acusado de zoofilia na web após viralizar um vídeo supostamente dele fazendo apologia ao crime com um gatinho, já estamos apurando!”



“Ninguém está acima da lei e não toleraremos. Não importa quem seja!”, continuou o deputado. Vale lembrar que ViihTube também gerou polêmica há alguns anos ao publicar um vídeo em que cospe na boca de um gato. O assunto desta quarta foi comentado até pelo cantor Jão.

Veja algumas reações abaixo:

Só lembrar uma coisa. Zoofilia é crime, animais são indefesos e inocentes, se masturbar num gato (além de nojento) é crime.

NÃO pssem pano pra Luiz Mariz, NÃO passem pano pra um abusador nojento como ele pic.twitter.com/1wKskS2So2 — Neturnny || ???? (@galaxiesuggar) April 28, 2021

Esse Luis Mariz é podre e não é de hoje que n me desce, não esperava mesmo desse nojento. Espero que isso não passe batido e ele pelo menos leve um processo pic.twitter.com/jZHbrdDM9c — complicada & perfeitinha (@barbiepoc23) April 28, 2021

Quem é este merda de Luis Mariz que estão me mandando? Zoofilia é crime. Vou mandar para os meus amigos delegados da causa animal. Denunciem, por favor. Isso não tem absolutamente graça nenhuma. — Jão (@jaoromania) April 28, 2021