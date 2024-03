Ruadois lança EP com letras românticas e batidas mais calmas

CR Carolina Ramos*

Em meados de 1990, no Reino Unido, o gênero musical do garage – também conhecido como UK garage – nasceu de uma conexão que ultrapassava o Atlântico. De quatro em quatro batidas alternadas, o estilo, inspirado no house e no dance hall norte-americano, firmou-se como nova vertente do hip hop europeu. A agitação é a característica marcante de faixas com sonoridade carregada.

Com letras que abordam o cotidiano das ruas, não foi difícil para que logo o garage criasse identificação com artistas do Brasil. Ainda pouco difundido, alguns coletivos fazem o papel de mesclar a influência britânica com a música popular brasileira. O Ruadois, grupo belo-horizontino de música eletrônica periférica, é um deles.

Formado em 2021, o trio dos rappers Mirral e Well e da DJ Akila lança, nesta quarta-feira (20/3), seu primeiro EP, “S2”, que mescla sons de garage, r&b, house e boombap, em letras que versam sobre amor, ambição e desejo.



NOVOS RITMOS

“Quando pensamos em fazer o EP, queríamos nos desafiar em novos ritmos e trazer um conceito mais sólido e maduro para o Ruadois. É o nosso primeiro trabalho 100% de estúdio e queríamos sair um pouco da zona de conforto que estabelecemos nesses dois anos”, diz Well.

Mergulhado no ritmo britânico, o grupo lançou os álbuns “Proibido estacionar: Vol. 1” (2021) e “Proibido estacionar: Vol. 2” (2023), ambos gravados ao vivo.

Os trabalhos foram responsáveis por chamar a atenção dos fãs de rap da capital mineira e garantiram a presença do coletivo nas edições de 2022 e 2023 da Virada Cultural de BH, além da indicação a melhor performance ao vivo no Prêmio Rap BR 2022, um dos mais importantes do país.

Dispostos a se aproximar ainda mais do público, Mirral, Well e Akila apostam agora em um ritmo mais intimista. Na linguagem musical, em BPMs (batidas por minuto) mais calmos. “Nós acreditamos que a essência ainda continua. Eu e Well viemos numa caminhada longa no rap, e as nossas experiências em experimentar coisas para além do BPM 70 a 140 nunca foi um empecilho”, afirma Mirral.

DJ Akila garante: “Acho que nada é para sempre. Temos que saber aproveitar, dentro da música eletrônica, o que tem de bom. Não podemos nos perder num gênero ou numa fórmula só. Temos também as coisas que os meninos já faziam antes, como o boom bap, e não deixam de ser a essência do projeto.”

O EP de seis faixas marca as primeiras colaborações da DJ tanto na produção quanto no vocal do trio. Entre os artistas que versam ao lado de Mirral e Well, estão os mineiros DiPaiva, Liah e Pejota, e a carioca Luca. A primeira apresentação do projeto será nesta sexta (22/3), às 20h, na “Beagrime”, festa na Casa Sapucaí, no Floresta.

