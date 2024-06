Plataformas sobem preço de assinaturas em até 75,6%. Confira valores

Ae AFP e Folhapress

Passou o tempo em que as plataformas de streaming eram uma opção mais em conta para assistir filmes e séries –em média, os serviços estão aumentando o valor dos seus planos em 40%. A taxa de aumento é maior que os 21,1% da inflação registrada pelo IPCA nos últimos três anos.



Lideradas pela Netflix, que aumentou a mensalidade em 75,6%, Apple TV+, Max, Prime Video e Disney+ anunciaram reajustes de preços para seus serviços sob demanda. No começo da pandemia, a Netflix cobrava R$ 32,90 pelo plano padrão família. Agora, o valor da assinatura entre duas casas diferentes passou para R$ 57,80.



A Warner Bros. Discovery, dona da Max, aumentou em 15% o preço da assinatura da plataforma em fevereiro, passando de R$ 34,90 para R$ 39,90. Em 2021, o plano custava R$ 27,90 mensais.

O Amazon Prime subiu de R$ 14,90 para R$ 19,90 em março. Quando lançado, custava R$ 9,90. Além do acesso ao Prime Video, a assinatura inclui outros serviços como o de frete grátis para alguns produtos comprados na Amazon.



Já o Apple TV+ passou de R$ 14,90 para R$ 21,90, aumento de 46%. A Disney+ também já anunciou que fará um reajuste depois de integrar a Star+ à plataforma – a partir do final deste mês, o plano padrão irá de R$ 33,90 para R$ 43,90; já o premium, de R$ 43,90, subirá para R$ 62,90.



O Spotify, streaming de música, anunciou nesta segunda-feira (3/6) o aumento de preços nos Estados Unidos. O plano individual foi de US$ 10,99 para US$ 11,99, e o família de US$ 16,99 para US$ 19,99. No Brasil, o último reajuste de preços da plataforma foi em julho de 2023, e hoje a assinatura individual mensal está em R$ 21,90 e a família R$ 34,90.



A seguir os novos valores das assinaturas:



Netflix: A plataforma oferece três tipos de assinatura mensal. O premium permite até quatro pessoas assistindo ao mesmo tempo em resolução 4k e sem anúncios, por R$ 59,90. O plano padrão, de R$ 44,90, permite até duas telas simultâneas em resolução de 1080p e sem anúncios. Outra opção é o plano padrão com anúncios, de R$ 20,90.



Amazon Prime Video: R$ 19,90 ao mês ou R$ 166,80 ao ano. É possível assistir em até três dispositivos ao mesmo tempo.



Max: A plataforma oferece três tipos de assinatura mensal. O plano básico com anúncios custa R$ 29,90 por mês ou R$ 226,80 ao ano, oferece resolução full HD e permite dois dispositivos simultâneos. O plano standard é similar, mas sem anúncios e com possibilidade de trinta downloads. Custa R$ 39,90 ao mês ou R$ 358,80 ao ano. Por fim, o plano platinum custa R$ 55,90 ao mês ou R$ 478, 80 ao ano, permite quatro dispositivos simultâneos com resolução 4k e cem downloads.



Apple TV+: R$ 21,90 por mês, sem anúncios e com compartilhamento para até cinco pessoas da mesma família.



Disney+: R$ 33,90 ao mês ou 279,90 ao ano, com reprodução simultânea em até quatro dispositivos. O preço deve mudar com a compra da Star+. Com o fim do Star+, a partir deste mês, haverá duas opções de plano: o padrão, por R$ 43,90; e o premium, por R$ 62,90.



Mubi: R$ 34,90 ao mês ou R$ 298,80 ao ano, com reprodução simultânea em até dois dispositivos.

Globoplay: A plataforma tem dois tipos principais de assinatura. O plano Globoplay é R$ 29,90 ao mês ou R$ 214,80 ao ano, permite três telas simultâneas e dá acesso a alguns canais ao vivo, como Viva e CBN.

Já o plano Globoplay+canais custa R$ 54,90 ao mês ou R$ 478,80 ao ano, permite até cinco telas simultâneas e dá acesso a 27 canais ao vivo, como GNT, GloboNews, SportTv, Megapix e Universal. Os preços ainda podem variar se for escolhido algum combo com canais extras, como Premiere e Telecine. (Folhapress)