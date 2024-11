Romance da mineira Carla Madeira vai virar série da plataforma Max

Ed Estado de Minas

No projeto “Portátil”, os atores Gregório Duvivier, João Vicente de Castro e Luciana Paes se juntam ao diretor e improvisador Gustavo Miranda e ao músico Andres Giraldo para um espetáculo que conquistou os palcos do Brasil e de Portugal. Em 2023, o espetáculo volta para uma nova temporada, com histórias inéditas a cada apresentação. Cada sessão parte de uma entrevista com a plateia, que dá origem a uma peça inteiramente improvisada, com início, meio e fim. Com os poucos dados que a pessoa escolhida na plateia fornece aos atores, além de uma trilha sonora composta no momento, o elenco cria uma narrativa que percorre as memórias do entrevistado. O grupo se apresenta no domingo (24/9), no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro), com sessões às 17h e às 20h. Os ingressos estão à venda pelo Sympla. Plateia I esgotado e Plateia II R$ 90 (inteira).

A série será escrita por Ângela Chaves e Mariana Torres, dirigida por Joana Jabace e Thalita Rubio, com produção de Gustavo Mello. Gabriel Leone interpretou Ayrton Senna na série “Senna”, que vai estrear na Netflix em 29 de dezembro.