l PRÉ-ESTREIA DE "171" EM BH

Ed Estado de Minas

"171", de Rodrigo Siqueira, conta a história de seis estelionatários que cumprem pena em presídio de São Paulo - (crédito: Zeta Filmes/Divulgação)

O cineasta mineiro Rodrigo Siqueira, conhecido por seus documentários inovadores e premiados, participa da pré-estreia de “171” (foto), seu mais novo filme, nesta terça-feira (12/11), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Após a sessão, haverá debate com o diretor. “171” (Zeta Filmes) terá seu lançamento nacional em 21 de novembro. Na produção, uma equipe de documentaristas encontra seis pessoas encarceradas em presídios de São Paulo. Elas cumprem pena por estelionato, roubo e tráfico de drogas. São identificadas nas cadeias como 171, número do artigo do Código Penal Brasileiro que tipifica os crimes de estelionato. Se revelam narradores que usam da habilidade com as palavras para aplicar golpes ou apenas manipular as pessoas pelo prazer de enganar. Eles são atores natos e vivem em constante atuação, numa eterna “mise-en-scène” em que a vida e o teatro são uma coisa só. Como no clássico de Luigi Pirandello (“Seis personagens em busca de um autor”), os seis personagens do filme inventam histórias sobre si mesmos. Rodrigo Siqueira, radicado em SP desde 2002, recebeu diversos prêmios, incluindo É Tudo Verdade, Dok Leipzig e APCA, por seus trabalhos anteriores: "Terra deu, terra come" (2010) e "Orestes" (2015). Os dois filmes figuram na lista dos melhores documentários brasileiros, segundo a Abracine. A sessão de hoje tem entrada franca.