As palavras de Fred Melo Paiva sobre Hulk

"Li, um tanto emocionado e satisfeito, o belo artigo que o Fred Melo Paiva escreveu sobre o Hulk. Que beleza, Fred, você abandonou invectivas, comentários desagradáveis sobre coisas religiosas, quando se qualifica ateu, menções a palavras chulas, para mostrar notável senso de justiça, com um belo coração! Apesar da aparente crítica, sou seu leitor constante e fã, de carteirinha, porque, como você, sou um torcedor atleticano quase passional! Comprei e guardo com carinho o seu excelente livro sobre a memorável primeira conquista da Libertadores pelo Atlético.



Que você entende de futebol, não tenho dúvidas, mas não sei se posso concordar com o seu entusiasmo quando qualifica o Hulk como o melhor jogador do Galo, somente superado pelo Reinaldo. Sim, quem, como eu, viu jogar um Murilo (Da Guia), um Luizinho, um José do Monte, um Carlyle e até mesmo um Buião, um Lêro e um Nívio, com certeza, ficará em dúvida.Mas você acertou em cheio quando afirma, sem rodeios, que o Hulk, além de um craque, é um cara supimpa!



Sim, Fred, o Hulk, além dos gols memoráveis, das assistências milimétricas, da combatividade e liderança, com toda certeza, é hoje um atleticano de corpo e alma! É dignificante vê- lo em campo, com a camisa molhada e colada no corpo, enquanto os comem-quietos mal sujam os calções. É incoerente, mas é de se elogiar vê-lo tomar um cartão amarelo fora das quatro linhas. E ele é um exemplo para os companheiros do time: bom chefe de família, conduta exemplar, homem de caráter. Por tudo o que já fez – e que provavelmente ainda o fará – merece que os cartolas do Galo o chamem e digam, como você sugere, Fred: 'Hulk, vocêc só sai se quiser, quando quiser e como quiser'!No mais, parabéns, Fred!!"

Tarcísio P. Ferreira

Lagoa Santa – MG