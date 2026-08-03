Chorando, Cleitinho anuncia desistência

O senador Cleitinho Azevedo (Republicamos) desistiu de disputar o governo de Minas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente nacional do partido, deputado federal Marcos Pereira (SP), anunciou, ao lado do senador, que ele não será candidato. De acordo com Pereira, a decisão do senador foi espontânea.

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