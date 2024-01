Avião pega fogo em aeroporto de Tóquio e 367 passageiros são evacuados

Um avião da Japan Airlines explodiu e ficou em chamas, na pista do aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira (2/1). A aeronave teria colidido com um outro avião da guarda costeira local ao pousar na pista. Havia 379 pessoas a bordo do voo 516 da Japan Airlines, incluindo 367 passageiros, que foram evacuados, sendo oito crianças e 12 tripulantes.

Segundo o jornal japonês NHK, o Departamento de Polícia Metropolitana confirmou que cinco das seis pessoas a bordo do avião da Guarda Costeira estão mortas e o capitão ficou gravemente ferido. Eles seguiam para o oeste do Japão, para entregar suprimentos após o terremoto que assolou a região nesta segunda-feira (1º/1).

De acordo com o jornal americano The New York Times, a aeronave comercial partiu do aeroporto de New Chitose, na província de Hokkaido, no norte do país, e estava programado para pousar em Haneda às 17h40, horário local.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres japonesa informou que pelo menos 70 caminhões de bombeiros e outros veículos foram enviados para extinguir o incêndio. Todas as pistas do Aeroporto de Haneda estão fechadas.

Rápida reação do governo japonês

O governo já criou um gabinete de ligação de informações no Centro de Gestão de Crises do Gabinete do Primeiro-Ministro para recolher informações.

Kishida também fez um anúncio logo após o acidente: "Trabalharemos em estreita colaboração com os ministérios e agências relevantes para fazer o nosso melhor para resgatar as vítimas. Eu instruí determinar rapidamente a situação dos danos e fornecer informações adequadas ao público."

Por volta das 18h, um homem que estava em outro avião no aeroporto gravou um vídeo de dentro da aeronave em que estava mostrando as chamas irrompendo. Na filmagem dá para ouvir a explosão. O homem disse: "Eu estava gravando um vídeo do avião enquanto ele estava funcionando e, de repente, fiquei surpreso ao ouvir chamas laranja saindo do [outro] avião e um som de explosão," disse ele.

