Coreia do Norte disparou 'míssil balístico não identificado'

A Coreia do Norte disparou ao menos "um míssil balístico não identificado", anunciou nesta sexta-feira o Exército sul-coreano.

O regime de Pyongyang "disparou um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Leste", também chamado de Mar do Japão, afirmou o Estado-Maior de Seul.

Segundo o canal público japonês NHK, que citou fontes do governo, o míssil "parecia de curto alcance e já caiu".

O disparo aconteceu poucas horas depois de Kim Yo Jong, irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, negar que o país está entregando armas à Rússia.

Kim Yo Jong declarou que Pyongyang não tem "nenhuma intenção de exportar suas capacidades técnicas militares a nenhum país", segundo um comunicado publicado nesta sexta-feira pela agência estatal de notícias KCNA.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos acusaram a Coreia do Norte em várias ocasiões de fornecer armas à Rússia.

Os governos de Pyongyang e Moscou são alvos de sanções internacionais, o primeiro por seu programa nuclear e o segundo pela invasão da Ucrânia.