Presidente da Guatemala pede desculpas a família separada por adoção irregular

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, fez nesta sexta-feira um pedido de desculpas público em nome do Estado a uma família cujos filhos foram entregues irregularmente a casais americanos para adoção.

"Como presidente e em nome do Estado que represento, peço desculpas pelos fatos de que foram vítimas", disse o presidente, durante um ato no antigo palácio do governo.

Osmín Tobar Ramírez e seu irmão J.R. foram separados de sua mãe em 9 de janeiro de 1997, quando tinham 7 e 2 anos de idade, respectivamente, após serem recolhidos por funcionários em um bairro de baixa renda da capital por suposto abandono.

Dias depois, as crianças foram internadas no lar da Associação Los Niños de Guatemala e, em julho de 1998, Osmín foi levado com sua família adotiva para os Estados Unidos. Seu irmão teve um destino semelhante, embora seu paradeiro seja desconhecido.

Essas desculpas estavam contempladas em uma sentença de 17 de maio de 2018 da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a Guatemala pela adoção irregular dos irmãos.