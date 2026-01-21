Turismo sombrio: 5 lugares marcados por crimes que atraem visitantes

O fascínio por histórias de crimes reais, conhecido como true crime, está transformando locais marcados por tragédias em destinos turísticos. Conhecido como turismo sombrio, esse fenômeno atrai viajantes curiosos para explorar os cenários de eventos macabros, em busca de uma conexão mais profunda com o passado.

De casas assombradas a prisões de segurança máxima, esses lugares oferecem um mergulho em narrativas que, por mais perturbadoras que sejam, fazem parte da história. A seguir, conheça cinco destinos ao redor do mundo que se tornaram pontos de visitação por causa dos crimes que aconteceram ali.

A fazenda de Ed Gein nos EUA: Em Plainfield, Wisconsin, a propriedade onde viveu o assassino Ed Gein se tornou um ponto de peregrinação para entusiastas do true crime. A casa foi completamente destruída por um incêndio misterioso em março de 1958, poucos dias antes de ser leiloada, após rumores de que seria transformada em atração turística. Hoje, o terreno privado permanece vazio e coberto de vegetação, mas ainda atrai visitantes curiosos. Gein ficou conhecido por exumar corpos e usar restos humanos para fazer móveis e objetos, inspirando personagens icônicos do cinema.

Os passos de Jack, o Estripador, em Londres: O distrito de Whitechapel, na capital inglesa, oferece diversos passeios guiados que reconstroem a rota dos assassinatos em série ocorridos em 1888. Os guias levam os turistas pelos becos escuros onde as vítimas foram encontradas, mantendo viva a lenda do criminoso cuja identidade nunca foi descoberta.

A casa de Lizzie Borden nos EUA: Em Fall River, Massachusetts, a casa onde Lizzie Borden supostamente matou o pai e a madrasta a machadadas em 1892 hoje funciona como um hotel e museu. Os visitantes podem se hospedar nos quartos, incluindo aquele onde uma das vítimas foi encontrada, e participar de tours fantasmagóricos.

A prisão de Alcatraz nos EUA: Localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, a Penitenciária Federal de Alcatraz foi uma das prisões mais famosas do mundo. Conhecida como "A Rocha", abrigou criminosos notórios como Al Capone. Hoje, o local é um parque nacional que recebe mais de um milhão de visitantes por ano para tours que narram as histórias de detentos e tentativas de fuga.

Museu do Homicídio na Tailândia: Parte do Museu Médico Siriraj, em Bangkok, esta ala é dedicada à patologia forense. O local exibe corpos preservados de vítimas e criminosos, incluindo o de Si Ouey, um infame serial killer da década de 1950. A exposição detalha as investigações e serve como material de estudo, mas atrai turistas por seu conteúdo explícito e perturbador.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.