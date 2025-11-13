InícioAniversario de Brasilia
Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

Sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo

Loterias - (crédito: Reprodução Youtube)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quinta-feira (13/11), cinco loterias: os concursos 3538 da Lotofácil; o 6878 da Quina; o 2320 da Timemania e o 1141 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 5 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25.
A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 622 mil, teve os seguintes números sorteados: 18 - 20 - 23 - 51 - 56.
A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 2 milhões, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 01 - 09 - 10 - 14 - 16 - 22 - 26. O mês da sorte é 05 (maio).
A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$  48 milhões apresentou o seguinte resultado: 19 - 20 - 23 - 36 - 47 - 65 - 66. O time do coração é o 71 (São Paulo/SP).
A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 13/11/2025 20:52 / atualizado em 13/11/2025 21:14
