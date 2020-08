Felipe Neto e Whindersson Nunes prometem ajudar menina estuprada pelo tio

Os youtubers Felipe Neto e Whindersson Nunes usaram as redes sociais neste domingo, 16, para oferecer ajuda para a menina de 10 anos de idade que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo, ficou grávida e teve o aborto liberado pela justiça. O suspeito pelo crime tem 33 anos e está foragido desde a notificação do caso, que se tornou público depois que a menina deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, se sentindo mal. Enfermeiros perceberam que a garota estava com a barriga estufada, pediram exames e detectaram que ela estava grávida de cerca de três meses.