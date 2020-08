Vídeo: Bolsonaro carrega anão nos ombros; internautas afirmam: "Achou que era uma criança"

CB Correio Braziliense

(foto: Twitter/Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro foi registrado levantando nos ombros um anão durante uma visita a Aracaju, em Sergipe. As imagens foram gravadas na última segunda-feira (17/8), mas viralizaram nas redes sociais nesta quarta (19). O presidente esteve na cidade para solenidade de inauguração da Usina Termoelétrica Porto de Sergipe I.

No Twitter, internautas afirmam que o presidente confundiu o anão com uma criança. No vídeo, é possível ver que Bolsonaro segura e levanta a pessoa e uma mulher pergunta: "É uma criança?".

O vídeo já passou de 37 mil curtidas. Veja o momento:

E o Bolsonaro que levantou um anão achando que era uma criança KKKKK pic.twitter.com/etZrAc6YGv — Gstv (@Temakidefeijao) August 19, 2020

Rapidamente o vídeo foi compartilhado por diversas pessoas e os internautas comentaram o assunto. Veja algumas repercussões:





Não tem como competir: Bolsonaro ergueu um anão achando que era uma criança. — Benett (@Benett_) August 19, 2020

anão levanta bolsonaro achando que era um presidente — vile (@WillHorizonte) August 19, 2020





Bolsonaro levantou um anão achando que era uma criança.



Todo mundo: hahahaha

Esquerda liberal: "o correto é usar o termo 'pessoa com nanismo'" — Dr Tuiter (@ibere) August 19, 2020

Bolsonaro não estava brincando com o anão.



Ele estava reverenciando o Estado Mínimo. — André Serret (@andre_serret) August 19, 2020





Aglomeração

O presidente causou aglomeração com apoiadores desde a chegada ao aeroporto, onde retirou a máscara, desrespeitando a regra municipal que obriga o uso. Além disso, distribuiu abraços e cumprimentos.

Na cidade nordestina, o presidente também utilizou um chapéu de vaqueiro, foi erguido por seguranças e voltou a acenar aos apoiadores.