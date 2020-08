Associação responsável pela Basília do Pai Eterno é alvo de operação do MP

HL Hellen Leite

(foto: Santuário Divino Pai Eterno/Divulgação)

A entidade responsável pela administração do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO), é alvo do Ministério Público do estado de Goiás nesta sexta-feira (21/8). A operação Vendilhões apura crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, sonegação fiscal e associação criminosa.

São 16 mandados de busca e apreensão para apurar irregularidades na Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), incluindo em imóveis luxuosos ligados ao fundador e presidente da entidade, padre Robson de Oliveira. Ele também é o reitor da Basílica, considerada uma das mais importantes do Brasil.

Segundo o MP, o padre usava recursos da Afipe para fazer negócios sem vínculo religioso, como compra de imóveis, fazendas e gado.

A operação é um desdobramento de outra investigação envolvendo o padre Robson. O sacerdote foi vítima de extorsão em março de 2019 e, na ocasião, utilizou indevidamente os recursos de contas das associações religiosas.

Um hacker, que ameaçou revelar um suposto caso amoroso do religioso, chegou a ser preso e condenado por extorquir R$ 2 milhões do padre.



O Correio entrou em contato com a Afipe, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

TV Pai Eterno

Em junho, a emissora de tevê ligada ao santuário, a TV Pai Eterno, se envolveu em outra polêmica ao ser citada em uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Meios de comunicação católicos pediram ajuda ao governo em forma de verbas publicitárias em troca de "mídia positiva".

Na ocasião, o missionário redentorista Welinton Silva disse que a TV Pai Eterno passava por "dificuldades" de arrecadação, e comentou que o segmento católico de comunicação estava "esquecido".

Dias depois, e com a repercussão negativa do episódio, a TV Pai Eterno se manifestou desautorizando o padre, que, segundo a emissora, não recebeu um convite formal do Planalto para participar da conferência online.

Santuário Basílica do Divino Pai Eterno

O santuário rendeu a Trindade o título de "capital da fé" em Goiás. Os peregrinos costumam visitar o local durante todo o ano para pedir graças e agradecer pelas bênçãos recebidas. De pequenas celebrações, surgiram peregrinações maiores e mais organizadas.

A Afipe é a responsável pela organização da Romaria do Divino Pai Eterno. Atualmente, a festa é considerada a segunda maior celebração religiosa do Brasil. Em 2019, bateu recorde de público. Foram 3,2 milhões de fiéis ao longo da festividade.