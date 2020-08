Bonecos de neve brasileiros viralizam e viram meme

CB Correio Braziliense

(foto: twitter/ reprodução )

Uma frente fria, que avança pelo país, provocou neve em algumas cidades do Sul no fim dessa semana. Depois da Serra Gaúcha registrar o fenômeno, nesta sexta-feira (21/8), moradores de Curitiba também puderam aproveitar a neve. O Instituto MetSul confirmou que foram registrados tanto neve quanto chuva congelada na capital paranaense.

Os brasileiros adoraram o evento raro e aproveitaram para fazer vários bonecos de neve.



A brincadeira foi parar na internet e as esculturas de gelo acabaram virando meme por não estarem muito bonitas. Teve comparação com o Zé Gotinha e o apelido de Olaf de Taubaté, em referência ao personagem do filme Frozen e ao meme da grávida de Taubaté.



Veja alguns

o inverno trouxe o medo do boneco de neve sulista pic.twitter.com/7Pf6tzoyxv — Eponina (@backtoTfuture) August 21, 2020

CARAIO, OS BONECO DE NEVE BRASILEIRO SÃO OS KODAMA DE MONONOKE pic.twitter.com/pfYRjfgp09 — Ronnie Pedra (@RonniePedra) August 21, 2020

boneco de neve brasileiro eh feio demais bicho https://t.co/8XPfWSS6Fv — luscas (@luscas) August 21, 2020