BL Bruna Lima

(foto: Reprodução/Facebook)

Os apoiadores da Operação Lava-Jato saíram às ruas neste domingo (6/9) em carreatas de apoio à continuidade da força-tarefa. Pelo menos 15 cidades brasileiras foram marcadas pelas manifestações, que contaram com carros de som puxando as fileiras de automóveis.

Um dos grupos responsáveis pela mobilização, o movimento Vem pra Rua Brasil trouxe como pauta principal o pedido pela prorrogação dos trabalhos. "Nem mesmo se trabalhar 24 horas por dia, a Lava-Jato conseguirá concluir mais de 400 inquéritos até o dia 9 de setembro", dizia um informe do grupo.

A convocação ocorreu após o anúncio feito na última terça-feira (1/9) de que o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, iria deixar o comando da operação. Em meio ao anúncio, cabe ao procurador-geral da República, Augusto Aras, decidir se renova ou não a equipe da operação na capital do Paraná.

Como mais uma via de pressionar a decisão, as carreatas ganharam espaço neste fim de semana. "A quem beneficia não prorrogar a maior operação de combate à corrupção? Aos que estão sendo investigados, aos corruptos, aos que estão desviando dinheiro público, bandidos da nação", afirmou uma integrante do movimento pelo carro de som que puxava a carreata em Brasília.

Segundo o movimento Vem pra Rua, na capital federal aproximadamente 200 veículos participaram do protesto, que terminou em buzinaço em frente à Procuradoria-Geral da República.

No estado paulista, além da capital, Jundiaí e São José do Rio Preto contaram com carreatas em defesa da operação. Rio de Janeiro (RJ), João Pessoa (PB), Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR) foram outras capitais em que houve manifestações. Em Curitiba, ponto central da operação, os apoiadores encerraram o ato em frente ao prédio da Justiça Federal. "Estamos direto da capital da Lava-Jato fazendo um apelo ao bom senso do procurador-geral da República no sentido de que não permita retrocessos no combate à corrupção em nosso país", diz uma apoiadora em vídeo publicado no Twitter.



Quem também manifestou-se sobre o assunto e postou um vídeo da carreata em São Paulo foi o ex-ministro da Justiça e ex-juíz responsável por conduzir as ações da Lava-Jato, Sérgio Moro. "Carreata em favor da continuidade da Lava Jato e contra a corrupção", escreveu.

Em entrevista exclusiva ao Correio, Moro defendeu os trabalhos, classificando como maior operação contra a corrupção e disse que o atual momento é uma demonstração de que o "sistema está reagindo". Segundo Moro, a intenção é "dificultar a investigação e a punição dos crimes de corrupção para tentar que tudo volte a ser como antes, tendo a impunidade como regra".

Em recado transmitido durante as carreatas, Moro repetiu o pensamento trazido pela entrevista ao Correio. "A operação lava jato foi a maior operação de corrupção da história do Brasil infelizmente vem sofrendo revés agora nesse momento. Todo apoio é bem-vindo. Tudo isso faz parte de uma agenda maior anticorrupção, que precisa de aprovação de lei no Congresso, como a peque da segunda instância", disse.