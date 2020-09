Dallagnol vai deixar o comando da Lava-Jato, em Curitiba, nos próximos dias

RS Renato Souza

(foto: AFP / EVARISTO SA)

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava-Jato em Curitiba, vai deixar o comando da operação nos próximos dias. De acordo com informações obtidas pela reportagem, ele vai se afastar em razão de problemas familiares.

O comunicado oficial deve ser feito em breve pelo próprio procurador. Segundo informações obtidas pelo Correio, ele vai acompanhar a filha em um tratamento médico. Em meio a isso, nas próximas duas semanas, o procurador-geral da República, Augusto Aras, decide se renova ou não a equipe da operação na capital do Paraná.

Dallagnol é um dos grandes defensores da manutenção da força-tarefa. Ele avalia que a permanência do grupo é essencial para o combate à corrupção, que vem, segundo ele, sofrendo retrocesso nos últimos meses, com suspeitas de interferência na Polícia Federal e uma briga interna das equipes nos estados com a Procuradoria Geral da República.