Brasil registra 10,2 mil casos e 310 mortes por covid-19 nesta segunda

RR Renata Rios

(foto: Divulgação/Governo Federal)

Após um feriado marcado por aglomerações em todo Brasil, o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta segunda-feira (7/9), apontou que o número de casos de covid-19 confirmados no país atingiu a marca de 4.147.794. O registro de mortes pela doença até a última atualização da pasta é de 126.960. Os valores apresentados mostram um aumento de 10.273 casos confirmados e 310 novas mortes pelo novo coronavírus em 24 horas. Ainda de acordo com as informações divulgadas, 665.270 pessoas com a doença estão em acompanhamento.

São Paulo continua sendo a unidade da federação com o maior número de casos confirmados e de mortes: são 857.330 e 31.377, respectivamente. O estado foi um dos que registrou forte tráfego de veículos em direção ao litoral. Para evitar que houvesse aglomerações, cidades do litoral paulista tentaram criar barreiras sanitárias, além da fiscalização, que pretendia evitar aglomerações nas praias. Mesmo com os esforços, milhares de pessoas foram às praias do estado durante o feriado.

No Rio de Janeiro, a praia de Ipanema ficou tomada por banhistas. A prefeitura do Rio de Janeiro autorizou o banho de mar, embora tenha “vedado a permanência na areia com cadeiras, cangas, guarda-sóis e caixas/bolsas térmicas e a prática de quaisquer atividades não autorizadas”, segundo material da prefeitura que explica as fases da retomada na cidade. O estado do Rio acumula até o momento 16.593 mortes e mais de 233 mil infectados. Praias ficaram cheias também no Nordeste.

Além do Rio e de São Paulo, outras 20 unidades da Federação já ultrapassaram a marca das mil mortes. São eles: Ceará (8.566), Pernambuco (7.721), Pará (6.257), Minas Gerais (5.851), Bahia (5.693), Amazonas (3.849), Rio Grande do Sul (3.756), Maranhão (3.518), Paraná (3.577), Goiás (3.475), Espírito Santo (3.268), Mato Grosso (2.932), Distrito Federal (2.720), Paraíba (2.550), Santa Catarina (2.422), Rio Grande do Norte (2.294), Alagoas (1.936), Sergipe (1.898), Piauí (1.901) e Rondônia (1.187).