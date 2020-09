Lotofácil da Independência tem 50 bilhetes acertadores com 15 pontos

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/YouTube)

A Lotofácil da Independência deste ano teve 50 apostas ganhadoras. Cada uma levou uma bolada de R$ 2.499.998,20. Nenhuma das apostas foi feita em lotéricas do Distrito Federal.



São Paulo teve a maior quantidade de ganhadores: 14. Na sequência, aparece o canal eletrônico (site de apostas da Caixa), com seis ganhadores. Rio Grande do Sul e Santa Catarina tiveram quatro ganhadores cada. Minas Gerais e Sergipe aparecem a seguir, com três. Com dois ganhadores: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Pará e Rio de Janeiro. Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do Norte tiveram um sortudo cada.



Outros 8.408 bilhetes fizeram 14 pontos. Neste caso, o prêmio será de R$ 942,83 para cada um. Com 13 pontos, foram 246.828 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25. Já com 12 pontos foram 2.702.658 bilhetes contemplados, que levarão R$ 10. E, por fim, serão pagos R$ 5 a cada uma das 13.506.290 apostas ganhadoras.

O sorteio do concurso 2030 ocorreu na noite deste sábado (12/9) e teve os seguintes números sorteados: 02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25.

Além da Lotofácil, são sorteados mais quatro loterias: os concursos 5364 da Quina; 1536 da Timemania; 2130 da Dupla Sena; 355 do Dia de Sorte; e 2298 da Mega-Sena.