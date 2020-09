Lotofácil da Independência: confira o resultado do concurso 2030; prêmio é de R$ 120 milhões

CB Correio Braziliense

(crédito: fACEBOOK)

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (12/9), a Lotofácil da Independência. O concurso 2030 está acumulado em R$ 120 milhões e, por ser prêmio especial, não acumula.

Além da Lotofácil, são sorteados mais quatro loterias: os concursos 5364 da Quina; 1536 da Timemania; 2130 da Dupla Sena; 355 do Dia de Sorte; e 2298 da Mega-Sena. O sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.



A Lotofácil, que tem prêmio previsto de R$ 125 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados:02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.



A Quina, que não foi sorteada até a última atualização desta matéria, tem prêmio previsto de R$ 11,8 milhões para quem acertar as dezenas. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.

A Timemania, que tem prêmio previsto de R$ 2,5 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 08-09-25-46-70-77. O time do coração é o Goiás/ GO. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.



A Dupla Sena, que não foi sorteada até a última atualização desta matéria, tem prêmio previsto de R$ 5,3 milhões para quem acertar as dezenas. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.



O Dia de Sorte, que não foi sorteada até a última atualização desta matéria, tem prêmio previsto de R$ 1,8 milhão para quem acertar as dezenas. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.



A Mega-Sena, que tem prêmio previsto de R$ 6 milhões para quem acertar as dezenas, teve os seguintes números sorteados: 13-17-21-31-41-49. A quantidade de ganhadores pode ser conferida aqui.