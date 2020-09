Lotofácil da Independência: 22 bilhetes de R$ 2,50 levam R$ 2,4 milhões cada

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Loterias Caixa/Reprodução)

A Lotofácil da Independência teve 50 apostas vencedoras de 15 números. Dessas, 22 foram bilhetes simples que custam R$ 2,50. Cada um desses ganhadores, faturou a bolada de R$ 2,4 milhões.



Outras sete apostas simples, só que com mais números apostados, também saíram vencedoras. Ao todo, 21 bolões ganharam o prêmio também.Nenhuma das apostas foi feita em lotéricas do Distrito Federal.

Outros 8.408 bilhetes fizeram 14 pontos. Neste caso, o prêmio será de R$ 942,83 para cada um. Com 13 pontos, foram 246.828 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25. Já com 12 pontos foram 2.702.658 bilhetes contemplados, que levarão R$ 10. E, por fim, serão pagos R$ 5 a cada uma das 13.506.290 apostas ganhadoras.

O sorteio do concurso 2030 ocorreu na noite deste sábado (12/9) e teve os seguintes números sorteados: 02-03-04-05-06-09-10-12-14-15-17-19-22-23-25.