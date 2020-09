Mulher solta cobra para dar ''voltinha'' em Belo Horizonte; veja vídeo

Ed Estado de Minas

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cena de uma mulher soltando uma cobra em pleno Centro de Belo Horizonte chamou a atenção de usuários do Instagram nessa segunda-feira (14/9). Na gravação, é possível ver a dona soltando o animal para dar uma “voltinha” no gramado localizado na esquina das ruas dos Tupis e Rio de Janeiro.

“Essa mulher anda com ela em um carrinho de bebê, já vi várias vezes próximo ao Mercado Central”, escreveu o usuário Wasley Pereira. Outro ironizou a situação. “Quem cria cobra e mora no Centro de BH não precisa gastar com alimentação. É só soltar a bichinha um pouco pra caçar uns ratos”, digitou.

“Essa mulher sempre anda com essa cobra num carrinho de bebê. Uma vez, fui atravessar a rua e de repente dei de cara com essa cobra. Diz ela que não morde, mas o bicho nunca morde o dono mesmo não”, afirmou outra usuária do Instagram. O vídeo postado na página BH é meu País já conta com 6,3 mil curtidas até as 19h desta segunda, além de quase 700 comentários.