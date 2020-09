Pinguim achado em praia no litoral de São Paulo morreu após engolir máscara

CB Correio Braziliense

(crédito: Facebook/Instituto Argonauta)

Uma necropsia feita em um pinguim achado morto em praia do litoral norte de São Paulo mostrou que o animal morreu após ingerir uma máscara.



O pinguim foi achado em 9 de setembro, dois dias após o feriado da Independência, que levou milhares de pessoas ao litoral norte do estado. A ocorrência foi atendida pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), do Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha na Praia de Juquehy, em São Sebastião/SP.

De acordo com o Instituto Argonauta, o exame localizou lixo oriundo da pandemia no estômago do animal, uma máscara facial N95. "De acordo com informações da equipe técnica, ele estava muito magro e com muita areia em todo o corpo", explicou em uma rede social.