Efeito Dark? Milhares de pássaros caem do céu no Novo México

TM Thays Martins

(crédito: alisson Salas/ New Mexico State University)

Um grande número de pássaros aparecendo mortos no Novo México, sudoeste dos Estados Unidos, tem preocupado e intrigado cientistas.

No que lembra cenas da série Dark, da Netflix, em que pássaros caem do céu misteriosamente, a estimativa é de que centenas de milhares morreram nos últimos dias, segundo relatou a professora do departamento de Peixes, Vida Selvagem e Ecologia da Universidade Estadual do Novo México, Martha Desmond, ao Las Cruces Sun-News. Cerca de 300 aves migratórias apareceram mortas no câmpus da universidade no sábado (12/9).

A maior parte das aves são andorinhas, papa-moscas e toutinegras. Moradores também relataram que há aves agindo de forma estranha, como voando baixo ou não comendo.

O palpite dos pesquisadores da Universidade do Novo México é que a causa do estranho fenômeno seja os incêndios florestais que há dias atingem a costa oeste dos Estados Unidos. Os pássaros teriam migrado antes de estarem preparados para a viagem, tentando fugir do fogo e, por isso, acabaram ficando fracos. Além disso, alguns podem ter inalado fumaça e sofrido danos no pulmão.

Para ter uma conclusão definitiva, as aves serão levadas para o Laboratório Forense do Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA, em Ashland, Oregon, para análise.

Além disso, o Southwest Avian Mortality Project está pedindo para que os moradores enviem relatos com o que observaram em relação aos pássaros, para ajudar os cientistas.





I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu — objectivity haver (@austieJFish) September 14, 2020







#ClimateCrisis Alert!

HUNDREDS of dead birds have been reported throughout the state of New Mexico over the past two weeks or so. Please read this thread and retweet! (1/9) #TeamBird #avian #ecology #conservation #migration #extinction pic.twitter.com/8vyyVxjssK — Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020

We have very little data, but suspect that the west coast fires, in combination with the local cold front we experienced last week, has altered the migration patterns of many migrants. On top of that, there is little food and water available here in the Chihuahuan Desert. (7/9) pic.twitter.com/YB2Ct0ucxx — Allison Salas (@salasphorus) September 13, 2020





Incêndios

Ao menos 31 pessoas já morreram nos incêndios que atingem o país. É uma área quase do tamanho de Sergipe. Washington, Oregon e Califórnia são os estados mais atingidos.



Para as autoridades locais, a escalada dos incêndios florestais está vinculada à mudança climática, que agrava a seca crônica e provoca condições climáticas extremas.