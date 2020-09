Presidente de clube da Série D é morto esfaqueado por ex-jogador do time

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Facebook)

O presidente do Nacional de Rolândia, clube do Paraná que disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, morreu após ser esfaqueado por um ex-jogador do clube. José Danilson Alves de Oliveira, de 58 anos, foi esfaqueado, na noite dessa quarta-feira (16/9), em Rolândia (PR).

O jogador Vinícius Corsini, de 28 anos, — que jogou pelo clube entre 2018 e 2019 — foi preso suspeito de cometer o crime, segundo o portal G1. Procurada pelo Correio, a Polícia Civil do Paraná confirmou uma prisão, mas não informou o nome do suspeito por causa da lei de abuso de autoridade. A corporação instaurou um inquérito para apurar o caso.

Ainda segundo o G1, Danilson teria sido abordado pelo jogador, e os dois começaram uma discussão. Na sequência, o dirigente teria sido atingido pelas facadas. Conforme a polícia disse ao portal, o jogador tentou fugir, mas foi contido por populares até a chegada da equipe policial.

José Danilson chegou a ser levado para o Hospital do Coração, em Londrina, e passou por uma cirurgia, mas não resistiu. “A Torcida do Nacional manifesta o mais profundo pesar o falecimento do então Presidente do Nacional Atletico Clube, o Sr. Danilson, do qual dirigiu o clube por 20 anos de forma brilhante. Danilson tinha muito amor pelo clube será lembrado eternamente”, disse, em nota de pesar, o Nacional de Rolândia.