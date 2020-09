Mourão: "Somos o país que menos desmatou na história da humanidade"

NB Natália Bosco*

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou, nesta segunda-feira (21/9), no programa de rádio “Por Dentro da Amazônia”, da Rádio Nacional, sobre a campanha de combate a incêndios e desmatamento na região da Amazônia Legal. Ele conversou no ar com o secretário especial da Saúde Indígena, Robson Santos Silva, que destacou as ações realizadas pela Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) para proporcionar assistência e atendimento às comunidade indígenas durante a pandemia da covid-19.

No último sábado (19), o vice-presidente publicou no Twitter um artigo sobre as queimadas na Amazônia, em que afirmou que o Brasil é o país que “menos desmatou na história da humanidade”.



AMAZÔNIA EM CHAMAS...? Não se deixem levar por narrativas tiradas da cartola. Leia o meu artigo. #QueimadaNAO #ConselhoNacionalDaAmazôniaLegal pic.twitter.com/UncM4T7QHR — General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) September 19, 2020

Durante o programa “Por Dentro da Amazônia, Hamilton Mourão que é, também, o presidente do Conselho da Amazônia, falou sobre a campanha de proteção e prevenção de queimadas no bioma. “Essa campanha não para, ela continua em toda Amazônia Legal. Aproveito para reforçar a importância da colaboração de todos que vivem aí, na nossa Amazônia. Que nos mantenhamos vigilantes. Denuncie e colabore com o trabalho das equipes que estão à frente desse combate ao desmatamento e às queimadas”, disse o vice-presidente ao falar da importância da participação da população no combate ao desmatamento.



Para a rádio, Robson disse, visando o bem da população indígena durante a pandemia, as equipes de trabalho foram ampliadas, estabelecidos comitês de crise, disponibilizados recursos para compra de insumos, equipamentos e testes. “Para que possamos enfrentar a pandemia, ainda estamos nessa fase, a Sesai estabeleceu uma série de documentos importantes, uma série de protocolos conformidade com o Ministério da Saúde, mas também de acordo com o perfil epidemiológico dessa população”, contou o secretário especial.

Esse não foi o único pronunciamento recente de Hamilton Mourão sobre a situação da Amazônia. No último sábado, o vice-presidente publicou em sua conta no Twitter um artigo sobre as queimadas no local. “AMAZÔNIA EM CHAMAS...? Não se deixem levar por narrativas tiradas da cartola. Leia o meu artigo”, publicou Mourão na rede social. No artigo, Hamilton Mourão disse que as queimadas acontecem, “mas não na proporção trágica e com o descaso dos governantes como querem crer os donos das cartolas e dos coelho”.

A publicação também afirma que, “nos primórdios da vida na terra, a Europa possuía 7% das florestas do mundo e o Brasil, 9,8%. Hoje os europeus contam com 0,1% e nosso país, com 28,9% da cobertura florestal mundial.”



