Quase! Por um número, aposta feita em Brasília deixa de ganhar R$ 4,3 milhões na Quina

A Quina acumulou mais uma vez. Ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas, na noite desta terça-feira (22/9), no concurso 5372: 06-33-35-40-51. A expectativa da Caixa é de que o prêmio fique em R$ 5,4 milhões no próximo sorteio.



Um brasilienses passou perto de levar a bolada nesta terça. Ele acertou quatro das cinco dezenas sorteadas. O sortudo vai receber R$ R$ 7.614,23. A aposta premiada é de um jogo simples de cinco dezenas, que custa R$ 2.

O bilhete vencedor foi feito na Casa Lotérica Fortuna, na QNM 18 — Ceilândia.